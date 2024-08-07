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Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье

Военкор Поддубный пришёл в сознание и получает лечение в Курске
07 августа 2024, 23:53
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил последние новости о состоянии раненного военкора Евгения Поддубного.
Военкор Евгений Поддубный пришёл в сознание и сейчас находится в одной из больниц Курска, где получает необходимое лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал он.



По его словам, Поддубный находится под бдительным наблюдением врачей. Состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.


Ранее сообщалось, что Поддубный был доставлен в больницу после того, как получил ранения в зоне боевых действий. Врачи активно работают над его восстановлением, и состояние пациента постепенно улучшается.

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Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром
Герасимов: операция против ВСУ в Курской области завершится разгромом противника
07 августа 2024, 23:45

Фото: Минобороны РФ

Операция против формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом к государственной границе. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заявил Герасимов.
Он также сообщил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России было остановлено. По оценкам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, из них не менее 100 убитых, а также 54 единицы бронетехники, включая семь танков. В атаке на Курскую область принимали участие около 1 тыс. украинских военных.

Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с утра вчерашнего дня. Министерство обороны заявляет о значительных потерях живой силы и техники противника, а местные власти объявили эвакуацию из обстреливаемых районов. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

Президент Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией», заявив, что Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи».

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Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами
07 августа 2024, 22:39

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Сообщается, что военкора ВГТРК Евгения Поддубного увезли на скорой помощи с ожогами. По информации Telegram-канала «Прямой эфир Курск», журналиста отвезли в Курскую областную больницу.
«У него сильные ожоги спины, никаких ранений не было, жив-здоров», — говорится в опубликованной записи.

Ранее сообщалось, что военкор Поддубный погиб при исполнении обязанностей под Курском. Сейчас там идут бои между российскими силами и украинскими неонацистами, которые попытались прорвать оборону в минувший вторник, 6 августа.

За несколько часов до сообщений о возможной смерти Поддубного, военкор информировал, что боевики ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.

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#украина
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#сво
#курская область
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#военкор
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Z-каналы сообщают про гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного
07 августа 2024, 21:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

О гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного сообщает канал «Военкоры Русской Весны», однако официально информацию никто не подтвердил.
«По предварительным данным, погиб военкор Евгений Поддубный», — говорится в сообщении.

Известно, что о смерти Поддубного говорил депутат ГД Михаил Делягин. Информация на данный момент уточняется.

Сегодня Поддубный сообщал, что украинские неонацисты бьют по заправкам в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации мирных людей. Военкор уточнял, что противник использует «средства огневого поражения».

Ранее была информация, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим ЧС из-за атаки приграничья со стороны боевиков ВСУ.

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#война
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#новости
#всу
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Смирнов: в Курской области ввели режим ЧС
07 августа 2024, 21:11

Фото: istockphoto/N-sky

В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации», — сказано в посте чиновника.

В приграничных территориях под Курском продолжаются бои с 6 августа. Украинские националисты попытались прорваться на российские территории. Отпор врагу дают ВС РФ и погранслужба ФСБ. Кроме того, в оперативный штаб Смирнова Росгвардия выделила дополнительные силы. Информация официально подтверждена ведомством.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения установки Krab боевиков ВСУ.

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#сво
#вс рф
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#новости
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Опубликованы кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ
07 августа 2024, 20:56

Фото: istockphoto/N-sky

Российские войска уничтожили артиллеристскую самоходку Krab боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя соответствующие кадры.
«САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции», — доложили в ведомстве.

Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. В ООН уже отреагировали на ситуацию, заявив, что выступают за деэскалацию конфликта. По словам зампреда генсека международной организации Фархана Хака, такие действия со стороны Киева только повышают напряженность обстановки.

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#украина
#война
#сво
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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
07 августа 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в Одессе. Об этом сообщили на украинском телеканале «Общественное».
«В Одессе прозвучал взрыв», — сказано в публикации в Telegram.

Под Одессой сейчас работает воздушная тревога. Ранее сообщалось, что Росгвардия выделила людей для оперштаба главы Курской области на фоне атаки со стороны боевиков ВСУ. Пресс-служба ведомства официально подтвердила информацию.

Украинским боевикам дают отпор погранслужба ФСБ и ВС РФ. Враг попытался прорваться на российскую территорию во вторник, 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что украинские неонацисты тратят последние силы. Генерал-майор также предполагал, что СВО может закончиться уже осенью победой ВС РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#одесса
#вс рф
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Росгвардия выделила силы в связи с атакой со стороны боевиков ВСУ под Курском
07 августа 2024, 20:23

Фото: istockphoto/blinow61

В Росгвардии выделили дополнительные силы в распоряжение оперштаба, которым руководит губернатор Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области», — сообщили там.

Ранее сообщалось, что в ООН выступили за деэскалацию конфликта на Украине. Боевики ВСУ своими действиями только повышают напряженность, заявлял зампред генсека международной организации Фархан Хак.

ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ отражают атаки со стороны украинских неонацистов. Бои начались в минувший вторник, 6 августа, когда враг попытался прорваться на территорию России.

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#росгвардия
#фсб
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В США оценили влияние F-16 на ход СВО
Слебода: переданные Киеву F-16 не сыграют значительной роли в СВО
07 августа 2024, 19:39

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Поставка истребителей F-16 киевскому режиму не изменит ход СВО на Украине. Об этом в беседе с журналисткой Рейчел Блевинс рассказал военный эксперт Марк Слебода. Он предположил, что передача техники являет собой именно политический жест, нежели попытку изменить развитие событий на Украине. Кроме того, по словам Слебоды, F-16, скорее всего будут уничтожены силами ВС РФ при боестолкновении.
«Мы много раз слышали, как официальные лица говорили, что эти F-16 не поменяют правила игры. Они не изменят статус-кво на поле боя, которое сейчас является ареной наступления российских войск», — сказал Слебода.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, информировало о прибытии первой «небольшой» партии истребителей США на Украину.

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#война
#сво
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#оружие
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Люди прячутся в монастыре от обстрелов в Курской области
15 человек укрылись от обстрелов ВСУ в монастыре Курской области
07 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

15 человек прячутся от обстрелов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района, при этом здание находится под постоянным обстрелом. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, в монастыре укрываются 15 человек, детей и раненых среди них нет, однако люди не могут уехать в безопасное место.

«Ситуация очень сложная, монастырь разбит. Разрушен монастырский собор, второй храм разрушен, повреждены корпуса. Сама братия находятся в укрытии. 15 человек. Связь очень плохая, бывает лишь иногда», — рассказал настоятель монастыря игумен Питирим.

По его словам, эвакуация в настоящий момент невозможна.

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