Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил последние новости о состоянии раненного военкора Евгения Поддубного.
Военкор Евгений Поддубный пришёл в сознание и сейчас находится в одной из больниц Курска, где получает необходимое лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, Поддубный находится под бдительным наблюдением врачей. Состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что Поддубный был доставлен в больницу после того, как получил ранения в зоне боевых действий. Врачи активно работают над его восстановлением, и состояние пациента постепенно улучшается.
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«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал он.
По его словам, Поддубный находится под бдительным наблюдением врачей. Состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что Поддубный был доставлен в больницу после того, как получил ранения в зоне боевых действий. Врачи активно работают над его восстановлением, и состояние пациента постепенно улучшается.
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Елена Перлова