Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами

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Сообщается, что военкора ВГТРК Евгения Поддубного увезли на скорой помощи с ожогами. По информации Telegram-канала «Прямой эфир Курск», журналиста отвезли в Курскую областную больницу.
«У него сильные ожоги спины, никаких ранений не было, жив-здоров», — говорится в опубликованной записи.Ранее сообщалось, что военкор Поддубный погиб при исполнении обязанностей под Курском. Сейчас там идут бои между российскими силами и украинскими неонацистами, которые попытались прорвать оборону в минувший вторник, 6 августа.
За несколько часов до сообщений о возможной смерти Поддубного, военкор информировал, что боевики ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.
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