Солдаты-срочники отразили атаку боевиков ВСУ под Курском

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Атаку со стороны боевиков ВСУ отразили солдаты-срочники ВС РФ в Курской области, заявил «Соловьев LIVE» депутат Госдумы Андрей Гурулев. Парламентарий отметил, что среди российских военных потерь нет.
«Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — сказал депутат.
Гурулев подчеркнул, что во времена афганской и чеченской войн в боях также участвовали солдаты-срочники.
Украинские радикалы попытались прорваться на российскую территорию под Курском утром, 6 августа. ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ дали отпор противнику. В регионе объявлен режим контртеррористической операции. Туда также отправлены бойцы Росгвардии.
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Никита Кротов