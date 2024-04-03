«Кто это чучело?»: Депутат Гурулёв ответил на слова Зеленского про мобилизацию в России

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Россия не нуждается в новой мобилизации, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, в интервью изданию Shot.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что летом россиян ожидает новая мобилизация.
Украинские власти и местные СМИ регулярно распространяют информацию о предполагаемой мобилизации в России в 2024 году. Однако президент России Владимир Путин ранее заявил, что подобная инициатива не требуется. Кроме того, недавно Минобороны РФ объявило, что с начала 2024 года более 100 тысяч человек добровольно подписали контракты на военную службу.
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«Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооружённые силы», - отметил Андрей Гурулёв.
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Артем Кузьмин