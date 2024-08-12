«Не дают эффекта»: генерал Гурулёв раскритиковал линию обороны в Курской области

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Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв после посещения Курской области раскритиковал возведённую там линию обороны. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой депутат опубликовал в своём Telegram-канале.
Гурулёв подчеркнул, что посетил российский регион в среду, 7 августа, – на следующий день после захода туда бойцов ВСУ. Целью поездки, по его словам, было «забрать оттуда стариков».
Генерал-лейтенант заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.
Также он добавил, что в Курской области не могли не знать о скоплении украинских военных в приграничной зоне. В связи с этим он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия границы всем необходимым.
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Генерал-лейтенант заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.
Также он добавил, что в Курской области не могли не знать о скоплении украинских военных в приграничной зоне. В связи с этим он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия границы всем необходимым.
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Анастасия Чинкова