Депутат и бизнесмен летели на пропавшем под Архангельском вертолете

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На борту пропавшего вертолета Robinson R44 в Архангельской области депутат Сергей Сметанин. Об этом сообщает 26 сентября канал Mash. Также в вертолете находился архангельский бизнесмен Алексей Семенов.
По предварительным данным, у экипажа пропавшего под Архангельском вертолета не было разрешения на полет. Robinson R44 перестал выходить на связь и пропал с радаров в 16.35.
Сообщается, что частный вертолет пропал в промежутке около 200 километров между поселками Бычье и Карандашевская Приморского района. Robinson R44 так и не прибыл в место назначение. Поиски вертолета и экипажа продолжаются.
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