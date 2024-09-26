В Архангельской области пропал вертолёт Robinson 44

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В Архангельской области пропал четырёхместный вертолёт Robinson 44. На борту воздушной машины находились два человека.
Вертолёт следовал из посёлка Бычье в посёлок Карандашевская Приморского района, передаёт телегграм-канал Mash. Внезапно он пропал с радаров и в указанное расчётное время в место назначения не прибыл. На связь экипаж не выходит, хотя его постоянно вызывают по рации. Вертолёту предстояло преодолеть между двумя населёнными пунктами расстояние чуть более 200 километров.
Позже выяснилось, что частный Robinson 44 летел без разрешения и не был приписан ни к одному аэродрому. В настоящее время предпринимаются попытки установить, находился ли на борту владелец вертолёта.
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Александр Бойцов