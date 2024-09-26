Звезду сериала «По законам военного времени» сняли с самолета в Хабаровске

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Актёр Евгений Воловенко, известный по роли Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени», был снят с борта самолета авиакомпании «Россия» в Хабаровске. Инцидент произошёл во время рейса из Москвы на Дальний Восток. Об этом информирует Telegram-канал «112».
По данным канала, во время полета Воловенко выпил алкоголь и стал агрессивным. Он оскорблял бортпроводников и требовал разрешить ему курить за дополнительную плату. Помимо этого, актер несколько раз пытался прорваться в туалет и пытался открыть дверь самолета.
Ситуация достигла критической точки на подлёте к Хабаровску, после чего экипаж смог успокоить мужчину и составил на него протокол. После посадки Воловенко был передан полиции, ему может грозить уголовное дело.
Напомним, что Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. За свою роль в картине «По законам военного времени» он был номинирован на премию ТЭФФИ как лучший актёр сериала.
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Ситуация достигла критической точки на подлёте к Хабаровску, после чего экипаж смог успокоить мужчину и составил на него протокол. После посадки Воловенко был передан полиции, ему может грозить уголовное дело.
Напомним, что Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. За свою роль в картине «По законам военного времени» он был номинирован на премию ТЭФФИ как лучший актёр сериала.
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Дарья Осипова