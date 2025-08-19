Треш-блогер отметил день рождения и жестоко избил девушку под Москвой
Треш-блогер отметил день рождения и жестоко избил девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Молодой человек избивал лежащую на земле девушку ногами. Она просила нападавшего остановиться, однако все оказалось безрезультатно. На площадке также находился еще один человек, но он не пытался вступиться за россиянку.
Жители Шатуры рассказали, что на девушку напал местный блогер, известный своими скандальными выходками. В тот вечер он отмечал свой день рождения.
По данным Telegram-канала, пострадавшая не стала обращаться в полицию для фиксации побоев. Уточняется, что на молодого человека уже неоднократно составляли административные протоколы за распитие спиртных напитков в общественных местах, но серьезных обвинений против него не выдвигали.
В Шатуре потребовали от правоохранительных органов провести проверку в отношении злоумышленника.
