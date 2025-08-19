Треш-блогер отметил день рождения и жестоко избил девушку под Москвой

19 августа 2025, 14:17

Треш-блогер жестоко избил девушку на детской площадке в Шатуре

Фото: iStock/globalmoments

Треш-блогер отметил день рождения и жестоко избил девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».