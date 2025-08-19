«Ты на меня смотрел»: В Иркутске девушки-подростки жестоко избили инвалида
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения на пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Две несовершеннолетние девушки жестоко избили пожилого мужчину, который, по предварительной информации, является инвалидом. Как выясняется, поводом для нападения послужил бытовой конфликт: по словам очевидцев, девушки разозлились из-за открытой местным жителем ширмы, за которой они переодевались.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство». Правоохранительные органы сейчас работают на месте, изучая все обстоятельства произошедшего и проверяя точность данной версии. Личности всех участников инцидента устанавливаются. О дальнейших процессуальных решениях станет известно по завершению расследования.
