«Ты на меня смотрел»: В Иркутске девушки-подростки жестоко избили инвалида

19 августа 2025, 14:20

В Иркутске девушки-подростки устроили расправу над пенсионером

Фото: Istock/blinow61

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения на пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.