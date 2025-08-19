Достижения.рф

В Москве супруг нокаутировал жену, потому что она без разрешения пошла в бар

Фото: iStock/Backiris

В Москве местный житель нокаутировал жену, потому что она пошла в бар с подругами не спросив разрешения у него. Об этом сообщаем telegram-канал Baza.



Инцидент случился 17 августа во дворе ЖК «Зиларт». Очевидцы услышали крики на улице и увидели Сергея и Людмилу. Мужчина кричал на жену за то, что она без разрешения пошла в бар с подругами. К тому же в заведении она не отвечала на звонки супруга. В итоге Сергей ударил рукой Людмилу, от чего она упала на асфальт.

На помощь женщине кинулась проходящая мимо жительница. Она оттолкнула неадеквата от жены, вызвала скорую и полицию. Людмилу госпитализировали в больницу, где ее привели в чувства.

Жена отказалась писать заявление на супруга, назвав удар лишь пощечиной. К тому же она заявила, что не получит компенсации, так как все деньги находятся у нее. Сергей же объяснил удар воспитанием. По его словам, жена должна отдавать отчет своим действиям.

