В Москве супруг нокаутировал жену, потому что она без разрешения пошла в бар
В Москве местный житель нокаутировал жену, потому что она пошла в бар с подругами не спросив разрешения у него. Об этом сообщаем telegram-канал Baza.
Инцидент случился 17 августа во дворе ЖК «Зиларт». Очевидцы услышали крики на улице и увидели Сергея и Людмилу. Мужчина кричал на жену за то, что она без разрешения пошла в бар с подругами. К тому же в заведении она не отвечала на звонки супруга. В итоге Сергей ударил рукой Людмилу, от чего она упала на асфальт.
На помощь женщине кинулась проходящая мимо жительница. Она оттолкнула неадеквата от жены, вызвала скорую и полицию. Людмилу госпитализировали в больницу, где ее привели в чувства.
Жена отказалась писать заявление на супруга, назвав удар лишь пощечиной. К тому же она заявила, что не получит компенсации, так как все деньги находятся у нее. Сергей же объяснил удар воспитанием. По его словам, жена должна отдавать отчет своим действиям.
