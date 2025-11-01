Депутат попросит прокуратуру проверить убийство 20 кошек в Петербурге

01 ноября 2025, 22:13

Бурматов: отравившая 20 котов женщина может отправиться в колонию на 5 лет

Фото: istockphoto/viki-melkiu

Соседи заявили, что жительница Санкт‑Петербурга отравила около 20 кошек, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело.