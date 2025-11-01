Депутат попросит прокуратуру проверить убийство 20 кошек в Петербурге
Соседи заявили, что жительница Санкт‑Петербурга отравила около 20 кошек, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело.
Об этом пишет «Газета.ру».
По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимира Бурматова, женщине грозит до пяти лет лишения свободы, а сотрудников правоохранительных органов — дисциплинарные меры.
Депутат уточнил, что действия квалифицируются по части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными с отягчающими обстоятельствами, повлекшее гибель двух или более животных. По его мнению, деяние предумышленное, поэтому виновной могут назначить соответствующее наказание.
Бурматов также заявил, что полицейские должны были провести проверку и возбудить уголовное дело, и назвал их действия неисполнением должностных обязанностей. Депутат намеревается направить обращения в МВД и прокуратуру с требованием провести проверку и установить виновных.
