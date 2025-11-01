У чиновницы Украины изъяли крупную сумму при обыске
Офис генерального прокурора Украины в субботу сообщил о задержании руководительницы отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. Информацию приводит РИА Новости.
Уточняется, что чиновницу подозревают в незаконном обогащении. По данным ведомства, должностное лицо приобрело необоснованные активы на сумму более 50 млн гривен (свыше 1,2 млн долларов).
В ходе обыска по месту жительства у обвиняемой изъяли наличные — 880 тыс. долларов и 210 тыс. евро. Ей предъявили обвинение.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен (около 715 тыс. долларов).
