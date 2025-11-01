Катер с туристами затонул в российском регионе — видео
В Мурманской области затонул катер, на борту которого находились девять туристов. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По данным СМИ, капитан намеревался показать пассажирам китов, но судно внезапно пошло ко дну.
В опубликованных очевидцами кадрах видно, как сотрудники МЧС оказывают помощь и спасают людей. Расследование инцидента находится на контроле Северо‑Западной транспортной прокуратуры.
В середине октября сообщалось, что украинцев спасли с получившего пробоину торгового корабля в Болгарии. Тогда речь шла о судне Eileen.
