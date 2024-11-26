ВСУ попытались убить главу Новокаховского округа и его зама

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ВСУ попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а также других сотрудников администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации», — говорится в сообщении.
Еще один удар пришелся по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Максима Новака.
В результате атаки вражеских беспилотников никто не пострадал, однако оба автомобиля сильно повреждены.
13 ноября утром в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ. Он погиб. Взрыв произошёл в результате спецоперации, проведённой Службой безопасности Украины (СБУ).
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