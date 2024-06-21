Депутат сейма: польские военные стреляли друг в друга на границе с Белоруссией

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Польские военнослужащие открыли стрельбу друг по другу на границе с белорусской республикой. Об этом журналистам сообщил парламентарий республиканского сейма Пшемыслав Виплер. Известно, что произошедшее зафиксировано четырьмя видеокамерами.
«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие», – прокомментировал Виплер, добавив, что учинивших перестрелку солдат боятся их сослуживцы.
Также польский депутат уточнил, что военные стреляли по отступающей группе людей, форсировавших границу и находившихся уже на территории Белоруссии.
По словам президента Польши Анджея Дуды, задержанные и их представители не опротестовывали задержание. Описанные события произошли еще весной, однако их тщательно скрывали.
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Никита Кротов