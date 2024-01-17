Депутат Стенякина: В Шахтах произошел взрыв на полимерном заводе «Авангард»

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В городе Шахты прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард», об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина в своём Telegram-канале.
«В моем родном городе Шахты на полимерном заводе «Авангард» произошел взрыв. Все подробности уточняются. Глава Администрации уже на месте», — прокомментировала ситуацию Стенякина.
По её словам, расположенные рядом с заводом жилые дома не пострадали, однако, разрушения есть в пострадавшем от взрыва здании.
В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания.
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Евгения Парфентьева