Shot: Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе

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В Ростовской области на площади в 200 кв.м горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
SHOT сообщает, что в пожаре пострадали два человека. Baza сообщает, что, со слов очевидцев, взрыв в здании случился изнутри. Внешнего воздействия на завод никто не заметил. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания.
Сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
Шахтинское предприятие является первым полиэфирным заводом в России. Его открыли 6 июня 2023 года. Ростовское ООО «Авангард» вложило в строительство 5 млрд рублей.
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Мария Фирсова