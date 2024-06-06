Депутат Толмачев предложил меру по профилактике после аварии в Кемерове

Россиянин, который ранил из пневматики двух человек на северо-востоке столицы, объяснил свой поступок стрельбой по птицам, якобы не дававшим ему уснуть. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Уточняется, что 50-летний мужчина был сильно пьян.