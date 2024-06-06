Депутат Толмачев предложил меру по профилактике после аварии в Кемерове

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Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что после трагедии в Кемерове с участием трамвая необходимо проверить весь общественный транспорт по стране.
«Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит все: качество и сроки ремонта, обслуживания», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.
Ранее сообщалось, что в Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно сообщению мэра города Дмитрия Анисимова, один человек погиб. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что авария с трамваями безусловно является страшной.
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Мелисса Тимофеева