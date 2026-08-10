Депутат закопал школьницу на заднем дворе своего дома в Крыму
Депутат закопал школьницу на заднем дворе своего дома в Крыму. Об этом пишет SHOT.
7 августа девочка отправилась кататься на велосипеде и не вернулась домой. Родители несовершеннолетней начали беспокоиться и обратились в полицию. Тело ребёнка обнаружили на заднем дворе дома депутата.
По словам мужчины, днем к нему подошла школьница и попросила купить газовый баллончик. После этого она начала вдыхать его пары и потеряла сознание. Обвиняемый утверждает, что занес ее в свой дом и пытался привести в чувство, но девочка не дышала. Мужчина признался, что вынес подростка из дома, выкопал яму и положил тело туда.
Смерть школьницы наступила от асфиксии. Признаков насильственного характера на теле не обнаружено. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, он задержан. Ранее мужчина не имел судимостей. Он жил недалеко от дома семьи погибшей.
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