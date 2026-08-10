Туристы покрываются зудящей сыпью в Калининградской области из-за нашествия гусениц соснового шелкопряда
Туристы покрываются зудящей сыпью в Калининградской области из-за нашествия гусениц соснового шелкопряда. Об этом пишет Baza.
Гусеницы сосновых коконопрядов стали настоящей проблемой для отдыхающих в заповеднике Куршской косы. Эти насекомые, покрытые жгучими волосками, буквально повсюду, и люди, случайно наступая на них, попадают в неприятную ситуацию.
Когда гусеницу раздавливают, мельчайшие частицы жгучих волосков разлетаются в воздухе, оседают на коже и слизистых оболочках, вызывая мгновенные аллергические реакции. У пострадавших начинается зуд, жжение, появляется сыпь и отёки, а у людей с астмой могут возникнуть приступы удушья.
Одна из жительниц Куршской косы рассказала, что после прогулки по косе у неё началась сильная аллергическая реакция, и ей пришлось срочно обратиться в больницу. Девушку положили в дневной стационар, где она оказалась среди других туристов с аналогичными симптомами.
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