10 августа 2026, 15:29

Туристы покрываются сыпью из-за ядовитых гусениц после прогулок по Куршской косе

Фото: iStock/humonia

Туристы покрываются зудящей сыпью в Калининградской области из-за нашествия гусениц соснового шелкопряда. Об этом пишет Baza.