Подросток на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на востоке Москвы
Подросток на арендованном электросамокате сбил на тротуаре трехлетнего мальчика на востоке Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры столицы.
Инцидент произошел на улице 9-я Парковая. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что самокатчик в маске ударил кулаком жительницу Красноярска, которую до этого чуть не сбил. Происшествие случилось в ночное время на улице Калинина. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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