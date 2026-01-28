Депутата гордумы Архангельска обвинили в «любви к маленьким девочкам»
Пользователи сети обвинили депутата гордумы Архангельска Владислава Грачёва и его помощника Александра Баранова в развращении несовершеннолетних. Как сообщает Telegram-канал Baza, в качестве доказательств авторы публикаций выложили скриншоты переписок, а также изображения эротического характера.
На этих кадрах пользователь с аватаркой Грачёва предлагает собеседнице, предположительно несовершеннолетней, «удариться в приключения». Помощнику депутата Баранову приписывают отправку интимных фотографий. Региональный следственный комитет сейчас изучает опубликованные материалы и проверяет их подлинность.
Телефоны депутата и его партнёра не отвечают, они не комментируют ситуацию. Председатель гордумы Иван Воронцов заявил, что видел переписки. Он подчеркнул, что информация о причастности Грачёва и возрасте девушек ещё не подтвердилась.
Воронцов отметил, что меры примут только после официального запроса правоохранительных органов. Кроме того, он охарактеризовал Владислава Александровича как активного общественника и организатора городских мероприятий.
