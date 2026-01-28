Депутата гордумы Архангельска обвинили в «любви к маленьким девочкам»

28 января 2026, 14:22

Депутата Владислава Грачёва обвинили в переписках с несовершеннолетними

Владислав Грачёв (Фото: Администрация Архангельска)

Пользователи сети обвинили депутата гордумы Архангельска Владислава Грачёва и его помощника Александра Баранова в развращении несовершеннолетних. Как сообщает Telegram-канал Baza, в качестве доказательств авторы публикаций выложили скриншоты переписок, а также изображения эротического характера.