Задержанный за изнасилование мигрант совершил попытку суицида в СИЗО Москвы

Задержанный за изнасилование мигрант совершил попытку суицида в СИЗО «Бутырка»
В СИЗО №2 «Бутырка» предотвратили попытку суицида. Об этом пишет телеграм-канал «МК Срочные новости».
Уточняется, что мигранта, задержанного в октябре прошлого года в Новой Москве по делу о насильственных действиях сексуального характера, нашли в камере без сознания с явными признаками попытки свести счёты с жизнью. Мужчину реанимировали и доставили в больницу.
