Депутата из Алтайского края сняли с рейса «Победы» после дебоша

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Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ, член комитета по аграрной политике Артак Махсудян не смог пристегнуться к креслу в самолете и устроил крупный скандал с угрозами и оскорблениями в адрес бортпроводницы, после чего был снят с рейса. Об этом пишет Mash.
Уточняется, что Махсудян должен был лететь из Барнаула в Москву «Победой». Он устроился на кресле у аварийного выхода, однако не смог пристегнуться, так как для этого не хватило длины ремня. Тогда депутат попросил удлиненные ремень. Но бортпроводница пояснила ему, что на месте у аварийного выхода такая опция не предусмотрена и предложила ему пересесть.
После этого мужчина сильно разозлился, начал кричать и оскорблять проводницу. Пересаживаться он категорически отказался, мотивируя это тем, что у аварийного выхода больше места для ног.
Тогда начальник полета вызвал полицию. У Махсудяна еще раз уточнили, готов ли он пересесть, но получив отказ, депутата сняли с рейса.
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После этого мужчина сильно разозлился, начал кричать и оскорблять проводницу. Пересаживаться он категорически отказался, мотивируя это тем, что у аварийного выхода больше места для ног.
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Элина Позднякова