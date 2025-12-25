«Я тебя уволю»: В московской школе ученик оскорблял учителя и снимал всё на видео

25 декабря 2025, 11:05

На юге Москвы ученик школы оскорбил педагога, снимая происходящее на видео

Фото: Istock/hxdbzxy

В московской школе №1158 ученик оскорбил учителя на уроке и записал это на видео. Об инциденте рассказала блогер, чья сестра учится в этом учреждении. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».