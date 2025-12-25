«Я тебя уволю»: В московской школе ученик оскорблял учителя и снимал всё на видео
В московской школе №1158 ученик оскорбил учителя на уроке и записал это на видео. Об инциденте рассказала блогер, чья сестра учится в этом учреждении. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации девушки, 61-летний учитель иностранных языков Михаил Лифиц попросил школьника убрать телефон. Подросток в ответ начал оскорблять педагога, использовал нецензурную лексику и угрожал увольнением.
При этом школьник транслировал происходящее в Telegram через «кружок». Одноклассники наблюдали за ситуацией, некоторые тоже снимали видео. Блогер утверждает, что ученик не понёс наказания.
Директор школы Татьяна Киркова в ответ на запрос журналистов заявила, что инцидент не замалчивают. Она назвала поведение ученика категорически неприемлемым, нарушающим нормы морали и уважения. Киркова отметила, что коллеги и ученики уважают Михаила Лифица как опытного и профессионального педагога.
