«Непедагогические методы»: На Ямале воспитательница избила ребёнка в детском саду

25 декабря 2025, 10:57

На Ямале воспитательницу детсада обвиняют в избиении ребёнка во время ужина

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

Воспитатель детского сада «Теремок» в Тазовском районе Ямала ударила малыша во время ужина. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.