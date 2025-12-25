«Непедагогические методы»: На Ямале воспитательница избила ребёнка в детском саду
Воспитатель детского сада «Теремок» в Тазовском районе Ямала ударила малыша во время ужина. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
По информации ведомства, младший воспитатель применила недопустимые методы воспитания к малолетнему ребёнку. В результате у крохи появились ссадины на лице.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Руководство детского сада привлекло других сотрудников, находившихся на месте происшествия, к дисциплинарной ответственности.
Накануне стала известна причина нападения подростка на учителя в петербургской школе.
Читайте также: