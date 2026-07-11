Дерево чуть не упало на машину с водителем в Петербурге
В Красном Селе Санкт-Петербурга едва не произошла серьезная авария: на проезжую часть рухнуло дерево. Опасный момент попал в объективы городских камер наружного наблюдения, пишет Telegram-канал «78 Новости».
Водитель легкового автомобиля среагировал молниеносно — ему удалось проскочить эпицентр падения буквально за долю секунды до того, как ствол обрушился на дорогу. Очевидцы передают, что это не единичный случай: в регионе фиксируются множественные повреждения зеленых насаждений.
Особенно пострадали парковые зоны в городе Никольское. Там стихия повалила сразу несколько крупных деревьев.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили, что в субботу в городе ожидается гроза, сопровождающаяся порывистым ветром — местами его скорость может достигать 17 метров в секунду. Спасатели настоятельно призывают горожан быть предельно внимательными, соблюдать осторожность и держаться подальше от старых и аварийных деревьев.
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