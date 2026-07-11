Дерево чуть не упало на машину с водителем в Петербурге

11 июля 2026, 20:42

В Красном Селе дерево чуть не рухнуло на машину с водителем

Фото: istockphoto/aga7ta

В Красном Селе Санкт-Петербурга едва не произошла серьезная авария: на проезжую часть рухнуло дерево. Опасный момент попал в объективы городских камер наружного наблюдения, пишет Telegram-канал «78 Новости».