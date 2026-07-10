Мощный ураган накрыл Подмосковье и движется на столицу
Ураган внушительной силы накрыл Подмосковье. В соцсетях появились снимки разбушевавшейся стихии, передаёт Телеграм-канал SHOT.
Проливной дождь, резкие порывы ветра и небо, сплошь затянутое грозовыми тучами наблюдали жители области сегодня вечером. Синоптики сообщают, что циклон не стоит на месте и постепенно движется в направлении Москвы.
В предстоящие выходные в столице прогнозируют интенсивные осадки, в отдельных районах пройдут ливни, сопровождаемые грозами и градом; скорость ветра может достигать 20 м/с. В субботу и воскресенье может выпасть до 75% осадков от месячной нормы. Жителей просят не прятаться под деревьями ине ставить машины поблизости от них.
Читайте также: