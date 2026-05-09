Ураган на Урале валит деревья, рвёт провода и опрокидывает автобусные остановки
На Урале объявили штормовое предупреждение — в регионе бушует сильнейший ветер. Как сообщает Telegram-канал Baza, стихия валит деревья и рвёт линии электропередач.
В Екатеринбурге два района частично остались без света: шторм повалил дерево на провода. Экстренные службы восстанавливают электроснабжение.
Порывы ветра опрокидывают остановки и светофоры. У маршрутного автобуса стихия вырвала люк на крыше — водитель остановил машину и отправился искать люк, а пассажиры ждали продолжения поездки. В Новокольцовском на стройплощадке ветер опрокинул биотуалеты. На улице Пархоменко вихрь оборвал троллейбусные провода.
В Юго-Западном районе дерево упало прямо на припаркованную машину. На Химмаше сломанные деревья завалили несколько подъездов многоэтажки. В Челябинской области из-за сильного ветра и осадков под вопросом праздничный салют: запускать фейерверк запрещают правила безопасности.
