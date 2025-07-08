Дерево и столб упали на 12-летнего мальчика при порыве ветра в Ярославле

08 июля 2025, 21:50

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Дерево и столб упали на 12-летнего ребенка в Ярославле при порыве ураганного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ во вторник, 8 июля.





Следователи предварительно установили, что все произошло на проспекте Дзержинского рядом с жилым домом. Сейчас жизнь школьника в безопасности. Открыто уголовное дело по статье о халатности.





«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.

