Пропавшую в Италии студентку с Украины нашли мертвой через несколько дней
Пропавшая в Италии студентка с Украины найдена мертвой, пишет издание Messaggero. Обозреватели уточнили, что поиски продолжались несколько дней. В материале сказано, что Мария Бугаева пропала в Апулии в прошлую пятницу. Она стажировалась на берегу Адриатики в туристическом комплексе.
Тело нашли в километре от объекта на открытой местности. По предварительным данным, студентка университета Братиславы совершила самоубийство. Перед пропажей Бугаева перевела деньги своему брату. В ее комнате нашли паспорт, мобильник и телефонные номера, написанные на листе бумаги.
Перед этим стало известно о заключении под стражу подростка из Новосибирска, юношу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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