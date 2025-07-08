Пропавшую в Италии студентку с Украины нашли мертвой через несколько дней

08 июля 2025, 21:00

Messaggero: студентка с Украины найдена мертвой в Италии

Фото: istockphoto/SeventyFour

Пропавшая в Италии студентка с Украины найдена мертвой, пишет издание Messaggero. Обозреватели уточнили, что поиски продолжались несколько дней. В материале сказано, что Мария Бугаева пропала в Апулии в прошлую пятницу. Она стажировалась на берегу Адриатики в туристическом комплексе.