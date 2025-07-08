Российский турист из Тольятти утонул в Черном море у берегов Сухума

08 июля 2025, 20:05

Фото: iStock/Susann Guenther

В Черном море утонул 52-летний турист из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.





Россиянин вместе с женой катался на катамаране. Неожиданно он упал в воду примерно в 200 метрах от побережья Сухума. На крики женщины оперативно прибыли сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Пострадавшего вытащили из воды, попытавшись реанимировать. Мужчину доставили на спецтранспорте в больницу, но спасти его не удалось.

«О трагическом происшествии сообщено в органы внутренних дел и прокуратуру, ведется следствие», — передает ведомство.