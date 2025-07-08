Подростка арестовали за особо крупное мошенничество на 6,5 млн руб. в Петербурге
За мошенничество в особо крупном размере на сумму более 6,5 миллиона рублей арестовали подростка в Петербурге.
Как уточнили в объединенной судебной пресс-службе Северной столицы, в отношении малолетнего Наби Ирбаинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 сентября.
Следствие считает, что обвиняемый сговорился с неизвестными лицами. Они звонили якобы от имени ФСБ, затем вынудили пенсионера передать деньги Ирбаинову. Подсудимый признал свою вину и попросил суд о более мягкой мере пресечения. Злоумышленник не проживает на территории Петербурга, кроме того, у него нет регистрации в городе. Ради совершения преступления подросток приехал из Новосибирска.
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