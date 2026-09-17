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Дерево раздавило машину в Сочи

Дерево упало на машину в Сочи, и это сняли на видео
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Сочи дерево рухнуло на легковой автомобиль, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».



Инцидент произошел на улице Виноградной перед спуском на Донскую. По данным канала, большое дерево упало на проезжавшую мимо машину и сильно ее помяло.

Очевидцы сняли последствия на видео. На кадрах видно, что кузов и стекла автомобиля полностью разбило и смяло. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали люди.

В настоящее время все подробности аварии уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Никита Кротов

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