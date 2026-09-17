Дерево раздавило машину в Сочи

17 сентября 2026, 17:39

Дерево упало на машину в Сочи, и это сняли на видео

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Сочи дерево рухнуло на легковой автомобиль, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».