Дерево раздавило машину в Сочи
Дерево упало на машину в Сочи, и это сняли на видео
В Сочи дерево рухнуло на легковой автомобиль, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
Инцидент произошел на улице Виноградной перед спуском на Донскую. По данным канала, большое дерево упало на проезжавшую мимо машину и сильно ее помяло.
Очевидцы сняли последствия на видео. На кадрах видно, что кузов и стекла автомобиля полностью разбило и смяло. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали люди.
В настоящее время все подробности аварии уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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