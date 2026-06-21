Дерево упало на канатную дорогу с людьми в российском регионе

21 июня 2026, 18:42

Семь человек застряли на канатной дороге в Хакасии из-за грозы

Фото: iStock/Denis Torkhov

В Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог» после падения дерева во время грозы. Об этом сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик в своем канале мессенджере Max.