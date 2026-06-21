Дерево упало на канатную дорогу с людьми в российском регионе
В Хакасии семь человек оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог» после падения дерева во время грозы. Об этом сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик в своем канале мессенджере Max.
По его словам, инцидент произошел в поселке Черемушки при прохождении грозового фронта. На канатной дороге застряли пять взрослых и двое детей, никто из них не пострадал. Для эвакуации людей на место выехала группа и- четырех спасателей и одной единицы техники из Саяногорска. Другие подробности уточняются.
Горнолыжный комплекс «Черемуховый лог» находится недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС. В настоящий момент в регионе наблюдается непогода.
Ранее сообщалось, что в Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения подводного трубопровода.
Читайте также: