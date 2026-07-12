Дерево упало на ребёнка в Тверской области
В посёлке Карачарово (Тверская область) семилетний мальчик погиб из‑за упавшего дерева. В момент происшествия ребёнок находился в палатке, сообщили в пресс-службе СК по региону.
Ствол рухнул прямо на укрытие, причинив мальчику тяжёлые травмы. Пострадавшего срочно госпитализировали, однако медики не смогли его спасти.
Сейчас обстоятельства случившегося находятся на контроле Конаковской межрайонной прокуратуры. Вместе с тем по факту гибели ребёнка проводится проверка в Следственном комитете.
Стоит отметить, что 11 июля на Тверскую область обрушился мощный циклон. Из‑за непогоды подтоплены улицы, повреждены линии электропередач, повалено множество деревьев.
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