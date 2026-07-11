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На крыше еще одного трамвая в Москве произошло задымление

Задымление на крыше трамвая случилось недалеко от остановки «Басманный двор»
Фото: istockphoto/DarthArt

В Москве на Бауманской улице в районе остановки «Басманный двор» около 21:40 по московскому времени произошло задымление на крыше трамвая, следующего по маршруту №Т2. Водитель оперативно остановил состав и высадил всех пассажиров — никто не пострадал.



Как сообщили в столичном департаменте транспорта, инцидент повлиял на движение нескольких маршрутов. Из-за случившегося задерживаются трамваи №Т2, 4, 43 и 50, их маршруты временно изменили. Пассажиров призывают быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

На месте происшествия работают городские службы. Причины задымления установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем, которая отвечает за обслуживание вагонов по контракту жизненного цикла. По некоторым данным, движение уже восстановили.

Ранее в Сокольниках произошло задымление на крыше трамвая. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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