На крыше еще одного трамвая в Москве произошло задымление

11 июля 2026, 23:02

Задымление на крыше трамвая случилось недалеко от остановки «Басманный двор»

Фото: istockphoto/DarthArt

В Москве на Бауманской улице в районе остановки «Басманный двор» около 21:40 по московскому времени произошло задымление на крыше трамвая, следующего по маршруту №Т2. Водитель оперативно остановил состав и высадил всех пассажиров — никто не пострадал.