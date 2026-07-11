Двух женщин на сапборде унесло течением в Финском заливе, одна из них погибла

11 июля 2026, 23:46

Женщина погибла во время плавания на сапборде в Ленобласти

Фото: istockphoto/MaskaRad

В Ленинградской области во время шторма в акватории Финского залива двух женщин, катавшихся на сапборде, унесло течением. Одна из них погибла, вторую продолжают искать.