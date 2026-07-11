Двух женщин на сапборде унесло течением в Финском заливе, одна из них погибла
В Ленинградской области во время шторма в акватории Финского залива двух женщин, катавшихся на сапборде, унесло течением. Одна из них погибла, вторую продолжают искать.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент случился в районе бухты Батарейная возле посёлка Шепелево. По предварительной информации, женщины вышли на воду без спасательных жилетов. Резкое ухудшение погоды и сильный ветер не позволили им самостоятельно добраться до берега.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Дежурная смена поисково‑спасательного подразделения «Красная горка» Северо‑Западного РПСО обследовала акваторию и обнаружила тело одной из женщин. В настоящее время спасатели ведут поиски второй пропавшей, прочёсывая территорию залива.
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