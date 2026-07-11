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Двух женщин на сапборде унесло течением в Финском заливе, одна из них погибла

Женщина погибла во время плавания на сапборде в Ленобласти
Фото: istockphoto/MaskaRad

В Ленинградской области во время шторма в акватории Финского залива двух женщин, катавшихся на сапборде, унесло течением. Одна из них погибла, вторую продолжают искать.



Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент случился в районе бухты Батарейная возле посёлка Шепелево. По предварительной информации, женщины вышли на воду без спасательных жилетов. Резкое ухудшение погоды и сильный ветер не позволили им самостоятельно добраться до берега.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Дежурная смена поисково‑спасательного подразделения «Красная горка» Северо‑Западного РПСО обследовала акваторию и обнаружила тело одной из женщин. В настоящее время спасатели ведут поиски второй пропавшей, прочёсывая территорию залива.

Александр Огарёв

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