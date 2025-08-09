Дерево упало на женщину в Дагестане
Трагедия в Дагестане: 3 августа в Дербенте у Джума‑мечети от падения ветви пострадали три женщины, одна из них скончалась. Об этом пишет KP.RU.
Погибшей оказалась 37‑летняя Елена Краснова из Йошкар‑Олы. Она приехала в Дагестан в составе туристической группы, чтобы отдохнуть и осмотреть Дербент. Во время фотографирования и осмотра известного дерева — восточного платана — внезапно обломилась тяжелая ветвь; под ней оказались три женщины. Две уроженки Москвы получили серьёзные травмы и находятся в больнице; их жизни вне опасности. Травмы Елены Красновой оказались несовместимы с жизнью.
Платан, под которым произошёл инцидент, в 2020 году стал победителем федерального конкурса «Российское дерево года», за него проголосовали около 39 тысяч человек. Согласно данным следствия, дерево проходило осмотр в 2023 году, тогда же ему обрезали ветви. Местная администрация уже связалась с лесничеством, ответственным за уход за зелёными насаждениями на территории Джума‑мечети.
Дербентским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Ход расследования уточняется.
Супруг погибшей срочно вылетел в Дербент для оформления и доставки тела на малую родину. Мэр города выразил соболезнования и пообещал оказать необходимую помощь. После происшествия власти приняли решение провести ревизию деревьев на всех туристических объектах.
Коллеги Елены Красновой, которая работала секретарём руководителя на Йошкар‑Олинском производственном участке газораспределительной компании, характеризуют её как открытую, отзывчивую и инициативную сотрудницу и скорбят о случившемся.
