Дерево упало на женщину в Дагестане

09 августа 2025, 14:25

При падении дерева в Дагестане погибла женщина, два человека получили ранения

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Трагедия в Дагестане: 3 августа в Дербенте у Джума‑мечети от падения ветви пострадали три женщины, одна из них скончалась. Об этом пишет KP.RU.