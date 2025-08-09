В московском метро случился блэкаут
На красной (Сокольнической) линии метро Москвы частично пропало электричество. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В частности, о проблеме сообщили пассажиры станции «Красные ворота». Они отметили, что свет погас в переходе и на самой станции.
При этом эскалаторы работают, поезда продолжают движение в штатном режиме.
В пресс-службе московского метрополитена пока не комментировали ситуацию. Причина отключения электричества уточняется.
Накануне сбой в работе Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии метро случился из-за человека на путях. Прибывшие спасатели извлекли мужчину, упавшего с платформы на станции «Владыкино».
Читайте также: