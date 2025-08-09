В Саратовской области в ДТП с двумя иномарками погибли двое детей и женщина
Трое погибли и четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, Смертельная авария произошла вечером пятницы вблизи села Липовка Лысогорского района. Столкнулись автомобили «Пежо» под управлением 70-летней автоледи и «Тойота» с 37-летним водителем. В результате погибли женщина из французской иномарки и двое детей из японской — мальчики одного года и пяти лет. Еще двое детей и двое взрослых госпитализированы.
Спасателям использовали гидравлический инструмент, чтобы вытащить тела погибших. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.
