В Коми простились с 12-летним боксёром, утонувшим на дне рождения друга
В Республике Коми прошли похороны 12-летнего Ильи, перспективного юного боксера, который трагически погиб вместе с двоюродным братом во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает «КП-Сыктывкар».
Трагедия случилась в районе переправы Алёшино, куда мальчиков пригласили на празднование дня рождения. О пропаже подростков 12 и 13 лет стало известно несколько дней назад.
После сообщения о пропаже к поискам Ильи и Артура оперативно подключились спасатели и водолазы, а также начали работу следователи. Несмотря на усилия, спасти ребят не удалось.
Прощание с Ильей прошло в родном городе, где близкие и друзья скорбят о тяжелой утрате. Мальчик оставил после себя тёплые воспоминания как талантливый спортсмен и добрый друг.
