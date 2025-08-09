Достижения.рф

В Коми простились с 12-летним боксёром, утонувшим на дне рождения друга

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Республике Коми прошли похороны 12-летнего Ильи, перспективного юного боксера, который трагически погиб вместе с двоюродным братом во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает «КП-Сыктывкар».



Трагедия случилась в районе переправы Алёшино, куда мальчиков пригласили на празднование дня рождения. О пропаже подростков 12 и 13 лет стало известно несколько дней назад.

После сообщения о пропаже к поискам Ильи и Артура оперативно подключились спасатели и водолазы, а также начали работу следователи. Несмотря на усилия, спасти ребят не удалось.

Прощание с Ильей прошло в родном городе, где близкие и друзья скорбят о тяжелой утрате. Мальчик оставил после себя тёплые воспоминания как талантливый спортсмен и добрый друг.

Анастасия Чинкова

