В Коми простились с 12-летним боксёром, утонувшим на дне рождения друга

09 августа 2025, 13:37

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Республике Коми прошли похороны 12-летнего Ильи, перспективного юного боксера, который трагически погиб вместе с двоюродным братом во время купания в реке Вычегда. Об этом сообщает «КП-Сыктывкар».