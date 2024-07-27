Деревянный дом с женщиной и детьми унесло при прорыве дамбы под Челябинском

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При прорыве дамбы под Челябинском на 300 метров унесло деревянный дом с женщиной и детьми внутри. Об этом РЕН ТВ сообщил глава семейства Сергей.
По словам мужчины, в доме находились супруга и двое детей малолетних. Он рассказал, что потом дом прибило к лесу.
Другая местная жительница сообщила, что вода подступала моментально. Она увидела поток и закричала, чтобы окружающие спасались. Женщина успела забраться на крышу.
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что поселок Киалим оказался затоплен из-за прорыва дамбы на водохранилище.
Напомним, прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Другая местная жительница сообщила, что вода подступала моментально. Она увидела поток и закричала, чтобы окружающие спасались. Женщина успела забраться на крышу.
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что поселок Киалим оказался затоплен из-за прорыва дамбы на водохранилище.
Напомним, прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Екатерина Коршунова