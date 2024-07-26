В Челябинской области затопило поселок в результате прорыва дамбы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что поселок Киалим оказался затоплен из-за прорыва дамбы на водохранилище. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам главы региона, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и муниципальной администрации. На данный момент пострадавшие отсутствуют, подчеркнул губернатор.
Прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным властей, вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают около 200 человек.
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Александр Климов