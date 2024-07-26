Часть трассы из Миасса в Кыштым перекрыли из-за затопления после прорыва дамбы

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
В Челябинской области затопило часть трассы Миасс – Карабаш – Кыштым из-за прорыва дамбы Киалимском водохранилище, дорога перекрыта в обе стороны. Об этом сообщает региональный главк МВД. Проезд остановили на участке с 35-го по 38-й километр, говорится в сообщении.
«Участок автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым с 35-го по 38-й километр затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — пояснили в ведомстве.Прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
Причиной прорыва дамбы власти назвали масштабный циклон, из-за которого область накрыли аномальные ливни.
«Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов. Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется», — заявляли в пресс-службе челябинского правительства.Читайте также:
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