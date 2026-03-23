Деревянный мост обрушился в реку, когда по нему несли гроб
В Перу деревянный мост через реку рухнул под похоронной процессией. Об этом сообщает издание Need To Know.
Инцидент произошёл 17 марта в департаменте Кахамарка, неподалёку от деревни Ланчема. На камеру попал момент, когда семья несла гроб к месту захоронения. В определенный момент требовалось преодолеть реку по старому мосту.
Когда процессия достигла середины бревенчатой конструкции, сооружение не выдержало и рухнуло в воду. К счастью, никто из участников не пострадал. Гроб с телом удалось извлечь из реки, и церемония продолжилась без происшествий.
Согласно материалу, местные жители давно опасались за надёжность деревянного моста. Его состояние усугубили недавние ливни, которые окончательно подорвали и без того ветхую конструкцию.
