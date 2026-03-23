На востоке Москвы произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме, есть жертвы
На востоке Москвы произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.
Отмечается, что возгорание началось на втором этаже здания на Николоямской улице. Существует угроза распространения огня на верхние этажи. В настоящий момент специалисты проводят эвакуацию жильцов.
Из горящего дома уже удалось спасти двенадцать человек, включая четырех детей. Предварительно, есть один погибший и два пострадавших. Более подробных сведений пока не поступало.
Ранее стало известно, что в чешском городе Пардубице пожар в промышленной зоне затронул склад компании LPP Holding, которая производит различное военное оборудование, включая системы, поставляемые на Украину.
В ночь на 23 марта «Радио 1» также передавало, что бревно упало на 11-летнего мальчика и насмерть придавило его в Приморье.
