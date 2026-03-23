В порту Приморска Ленобласти загорелась ёмкость с топливом из-за атаки БПЛА ВСУ
В порту Приморска Ленинградской области в результате атаки беспилотников ВСУ оказалась повреждена ёмкость с топливом. Началось возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, персонал порта эвакуировали, информации о пострадавших нет. На месте продолжаются работы по тушению пожара. Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы РФ уничтожили уже 35 дронов с начала активного налёта ВСУ на Ленобласть.
Напомним, что ранее в аэропорту Пулково из-за ограничений почти 40 самолётов ушли на запасные аэродромы, 30 рейсов отменили. Для пассажиров организовали раздачу воды и ковриков, семьи с детьми при наличии мест размещают в бизнес-салонах. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заранее, если поступала информация о задержке или отмене.
