Дерипаска отсудил у Тинькова* 40 млн рублей за оскорбительный комментарий
Олигарх Олег Дерипаска отсудил у своего тезки-иноагента Олега Тинькова* 40 миллионов рублей за оскорбительный комментарий в соцсети.
Как пишет Baza, истец «страдал от бессонницы и проблем со здоровьем». В материале говорится, что это уже второй раунд судебной тяжбы между ними. Известно, что по жалобе Тинькова*, Верховный суд отменил первое решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края о взыскании с Олега Тинькова* 20 миллионов рублей. Причиной стало то, что Дерипаска обратился не в тот суд, и дело направили в Реутовский на пересмотр.
Все началось с того, что Тиньков* прокомментировал пост, где подписчик поставил его в один ряд с Дерипаской и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Банкир-иноагент ответил «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель».
В свою очередь Дерипаска попросил опровергнуть и удалить порочащую его информацию, а с Тинькова* взыскать компенсацию в миллиард рублей за моральный вред, а еще один миллиард — за пострадавшую репутацию. По словам адвокатов Дерипаски, их клиент «три года подряд перечитывал оскорбления, из-за чего страдал от бессонницы и проблем со здоровьем». Защита Тинькова* намерена обжаловать судебное решение.
*Признан иноагентом в РФ
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